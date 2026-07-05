Bakan Uraloğlu, Sivas'ta Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'nde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde düzenlenen Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tünelin Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın şehri yeşil Tokat ile kadim tarihin, Selçuklunun ve Cumhuriyet'in kalbi Sivas’ın bağını daha da güçlendireceğini, ulaşım altyapılarının gücüne güç katacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Durmak yok, yola devam" diyerek ülkenin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kara yolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kara yolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur." diye konuştu.

Son 24 yılda kara yolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

"Güvenli ve konforlu ulaşım sağladık"

Uraloğlu, belirlenen akslarda yol standartlarını yükseltemeye devam ettiklerini dile getirdi.

"Doğu-batı yönünde belirlediğimiz 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda, 7 bin 884 kilometrede yani koridorların yüzde 92’sinde çalışmalarımızı tamamladık." diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey-güney yönünde ise 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini yani yüzde 90’ını bitirdik. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Ovit, Zigana, Salarha, 15 Temmuz Ilgaz, Pirinkayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünelimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızdaki coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aşıyoruz."

2002'ye kadar 80 yılda 50 kilometre tünel inşa edildiğini anlatan Uraloğlu, bunu 17 kat artırarak 868 kilometreye çıkarttıklarını söyledi.

Uraloğlu, bu mesafenin Sivas ile Tokat arasında 4'er kez hiç gün ışığı görmeden gidip gelmeye, Sivas'tan Bursa'ya, Tokat'tan Van'a uzanan yer altı yol ağına eşit olduğuna dikkati çekti.

Tünellerin sadece dağları delen yollar olmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olduklarını dile getirdi.

"Sivas ve Tokat'ın altyapısına 351 milyar lira yatırım yaptık"

Uraloğlu, 11 numaralı kuzey-güney aksı olan Ordu Ünye’den Adana Karataş’a uzanan stratejik koridordaki Çamlıbel Geçidi’ni, çift tüplü tünelle aşacak yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sivas ve Tokat illerimiz, Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergahların kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye’nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısının ve kara yolları ağlarının gelişmesine çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yıl içerisinde Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat’ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas’ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttik."

Bakan Uraloğlu, temeli atılan Çamlıbel Tüneli'nin iki şehri sadece harita üzerinde değil gönül ve yol birliğinde de daha çok yakınlaştıracağını ifade etti.

Çamlıbel Geçidi'nin, sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen zorlu bir geçit olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar, yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır." dedi.

"Bağlantı yollarıyla 7,7 kilometrelik bir proje"

Çamlıbel Tüneli'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tüneli'mizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'miz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas ayrımı Tokat yolunun 9'uncu kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19'uncu kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır. Tünelimizle ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız."

Tünel sayesinde egzoz emisyonunun 2 bin 794 ton azaltılacağını ve Sivas ile Tokat'ın eşsiz doğasının korunacağını vurgulayan Uraloğlu, proje tamamlandığında Sivas ve iç kesimler ile Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardının yükseltileceğini belirtti.

Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında hizmete giren Yıldızeli İstasyonu’na Tokat merkezden karşılıklı otobüs seferleriyle Tokat ile Yıldızeli arasında artan trafiğe de güvenli ve konforlu hizmet vereceklerini anlattı.

"Tünelimiz, güvenli ve konforlu ulaşımı da sağlamış olacak"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de Sivas ile Tokat'ın iki komşu şehir olmalarının yanı sıra kardeşlikleri ve dostluklarının da çok farklı olduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarında Çamlıbel Geçidi'nin sürücüler açısından büyük sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Güler, "İnşallah temelini attıktan sonra çok kısa sürede hayata geçtiğinde tünelimiz, güvenli ve konforlu ulaşımı da sağlamış olacak." dedi.

Güler, tünelin açılmasıyla Tokatlı vatandaşların hızlı trene de kısa zamanda ulaşacaklarına işaret ederek, "Çamlıbel Tüneli ile beraber Tokat'a yüksek hızlı tren konforu çok hızlı bir şekilde ulaşmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çamlıbel Tüneli'nin temeli atıldı.

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile Sivas ve Tokat'tan protokol üyeleri katıldı.