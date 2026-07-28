ABD'nin Wisconsin eyaletindeki kasırga nedeniyle 30 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Irmak Akcan
28 Temmuz 2026•Güncelleme: 28 Temmuz 2026
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin'e bağlı Winnebago bölgesinde kasırga meydana geldiğini bildirdi.
Menasha ilçesi Polis Şefi Matt Albrecht, bazı evlerin ve iş yerlerinin kasırgadan "ciddi şekilde etkilendiğini" belirtti.
Yetkililer, kasırga nedeniyle 30 binden fazla evin elektriksiz kaldığını ifade etti.
Eyalet yetkilisi Gordon Hintz, kasırga nedeniyle can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmediğini, elektriğin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceğini söyledi.