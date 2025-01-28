Dolar
35.77
Euro
37.34
Altın
2,742.61
ETH/USDT
3,205.90
BTC/USDT
103,199.00
BIST 100
10,017.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsunport Limanı'ndaki bir yük gemisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı Samsunport Limanı'ndaki bir yük gemisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gümrüklerde daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldi.

İki bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Görüşmede kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık." dedi.

Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma fikrinde mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz gerekir. Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, İran için batıya açılan bir kapıdır"

Sadık da Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'ndan kısa bir süre sonra Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmeler çevresinde kara, hava ve demir yolları üzerindeki taşımacılık hususunda önemli kararlar aldıklarını ve mutabakatlar sağladıklarını söyledi.

Görüşmede, özellikle mevcut altyapılar, raylı sistemler ve kara yollarındaki taşımacılığın daha da artması hususuna vurgu yapıldığını vurgulayan Sadık, şu değerlendirmede bulundu:

"Kara ve demir yolları üzerindeki transit yük taşımacılığının kapasitesinin artırılması, diğer taraftan demir ve kara yollarının bağlantılarının artırılması, Çeşmisüreyya-Dilucu bölümündeki demir yollarının bağlantılarının artırılması hususu da değerlendirmeye alındı. İran, Türkiye için Uzak Doğu ve doğuya açılan bir kapı. Türkiye de İran için batıya açılan bir kapıdır. İki ülke arasındaki hudut bağlantılarının çoğaltılması transit yük taşımacılığının kapasitesinin artırılmasının da faydası olacak."

Sadık, kara yolu taşımacılığındaki koşulların daha da iyileştirilmesinin Türk ve İran filosu için kolaylaştırıcı önlemler alınması hususunda da mutabakata vardıklarını belirterek, taşımacılık alanındaki sıkıntıları ve sorunları değerlendirip sonuca ulaştırmak için ortak komitenin oluşturulması hususunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Tahran-Van yolcu treni seferlerinin başlaması hususundaki mutabakatın, İran ve Türkiye'nin karşılıklı turist sayısının artırılmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti:

"Ürün transitinin artırılması, buna paralel olarak yolcu ve turist taşımacılığının da iki ülke arasında artırılması ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacak. İki ülkenin bölgedeki konumunu göz önünde bulundurursak bu kalkınma sadece iki ülkede değil, bölge ülkelerinin yararına olacak. İki ülke arasında transit taşımacılık alanındaki gelişme ve kalkınma bölgemizin barışına ve istikrarına da katkı verecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı, 7 ildeki kamu hastanelerinde yeni denetim sistemine geçti
Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 yeni YEKA belirledi

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü

Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü

Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı

Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak

Dünyayı birbirine bağlayan Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti

Dünyayı birbirine bağlayan Türkiye, hava sahası kullanımından rekor gelir elde etti
İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor
Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı

Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet