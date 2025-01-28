İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul,Çanakkale
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı ise aranıyor.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezi ve Ezine ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği eşliğinde adreslerde yapılan aramada, 6 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu madde, 854 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi ile 37 bin 185 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T, E.H, Y.U, H.A, V.A, B.H, V.Ş, Y.T, S.E.G, F.C.U çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.B. ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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