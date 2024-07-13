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Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Yusufeli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Yusuf Okur  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti

Artvin

Şehidin Küplüce köyündeki babaevine giden Uraloğlu, şehidin annesi Fatma, babası Nebi, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar ile bir süre sohbet etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Bakan Uraloğlu, evde, şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel odayı gezdi.

Uraloğlu buradaki anı defterine duygularını yazdı.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt eşlik etti.

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