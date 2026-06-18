Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Tüm kesimlerin problemlerini çözmek için mücadele ettik. 2022 yılında hepinizin bildiği gibi en önemli devrimlerden bir tanesi olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ihdas edildi." dedi.

Bakan Tekin: Tüm kesimlerin problemlerini çözmek için mücadele ettik Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Tüm kesimlerin problemlerini çözmek için mücadele ettik. 2022 yılında hepinizin bildiği gibi en önemli devrimlerden bir tanesi olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ihdas edildi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tüm kesimlerin problemlerini çözmek için mücadele ettik. 2022 yılında hepinizin bildiği gibi en önemli devrimlerden bir tanesi olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ihdas edildi. Bünyesinde bu konuda vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek yapılanma oluşturuldu ve faaliyete geçti." dedi.

Bakan Tekin, Tunceli'de Yolkonak köyündeki Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ne ziyarette bulundu.

Tekin, cemevinin girişinde çıra yaktı ve ardından söylenen deyişleri dinledi.

Bakan Tekin, yaptığı konuşmada, eşitlik ilkesinden ve vatandaşlık haklarından herkesin ayrım gözetilmeksizin eşit şekilde yararlanması gerektiğini belirterek, devletin de bu doğrultuda gerekli imkanları sağlamasının, toplumun üzerinde uzlaştığı temel bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin devamı açısından, anayasal vatandaşlık ilkesinin yerleşmesi ve tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden eşit şekilde yararlanabildiği bir hukuk devletinin tesis edilmesi gerektiğini her ortamda dile getirdiklerine işaret eden Tekin, "Bu konuda üniversite öğrenciliğimden itibaren görev yaptığım üniversitelerde ve katıldığım akademik toplantılarda hep bunun altını çizmeye özen gösterdim." dedi.

Tekin, düşüncelerinin hepsinin altında imzası bulunan ve destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi olarak Tunceli'ye geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2001 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'nin bu anlamda uluslararası görünümü açısından insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırıldığı müreffeh bir ülke olması açısından hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla tesis edildiği bir Türkiye inşa etme mücadelesini yürütüyor.

Hükümet kurulduktan 12 gün sonra yani 30 Kasım 2002 tarihinde Türkiye'de asla olmaz denen, kimse buna cesaret edemez denen bir uygulamayı o günün siyasal koşullarında OHAL rejimini yani rejimin ilan edildiği illerimizdeki temel hak ve hürriyetlerin askıya alındığı o süreci hükümeti kurduktan 12 gün sonra kaldırdı. Bu aslında AK Parti iktidarlarının nereye evrileceğini ve neler yapacağını göstermesi açısından da çok önemli bir başlangıçtı."

Tekin, o tarihten sonra Türkiye'de temel haklar ve hürriyetlerin kullanımı açısından sıkıntı yaşadığını iddia eden tüm kesimlerin yanında olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tüm kesimlerin problemlerini çözmek için mücadele ettik. Ve en son 2022 yılında da hepinizin bildiği gibi bence en önemli devrimlerden bir tanesi olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ihdas edildi. Bünyesinde bu konuda vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek yapılanma oluşturuldu ve faaliyete geçti. Ben bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de ismini zikretmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü onun da çok katkıları oldu. Şimdi yürütme erkinin başındaki irade, siyasal irade bu konuda böylesine devrim niteliğinde bir adım attıktan sonra icranın içindeki bizlere düşen şey de bu icraatın içini dolduracak her bakanlığın kendi görev alanına giren sorumlulukları yerine getirmesi."

"Bizi bir arada tutacak milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek hususlara yer verdik"

Milli Eğitim Bakanlığının asli işlevinin milletin birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayacağı bir kuşağı inşa etmek olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapmanın yolu da geleneklerimizi, göreneklerimizi, inançlarımızı, milli ve dini değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek. Bu anlamda bizi bir arada tutan vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik gibi değerleri çocuklarımıza aşılamak. Ben de naçizane yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak bunu yapmaya çaba gösteriyorum. Bakanlık görevine başladığım andan itibaren 'Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları' başlığıyla çok sayıda toplantılar yaptık.

Her bir toplantımıza Alevi Bektaşi dostlarımızdan, kanaat önderlerimizden, dedelerimizden akademisyenlerimize, öğretmenlerimize kadar çok sayıda dostumuz, arkadaşımız katıldı, destek oldular. Ve süreç içerisinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde bu anlamda bizi bir arada tutacak milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek hususlara yer verdik."

Tekin, Alevi Bektaşi vatandaşların en temel isteklerinden bir tanesinin çocuklarının, gençlerinin dini inanç ve ibadetleriyle ilgili eğitim alacakları imkanların bulunmaması olduğunu belirterek, bu konuda birlikte bir karar aldıklarını anlattı.

Belirlenen isimlerin oluşturduğu 12 tane modül yazdıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu modüller 8 tanesi 13 yaş üzeri vatandaşlarımız için, 4 tanesi de 13 yaş altı çocuklarımız için olmak üzere 12 tane modülümüz var. Bu modüllerimiz Alevi ve Bektaşiliğin temel esasları 96 saatlik bir modül. Alevi Bektaşilikte Yol Erkan 104 saatlik bir modül. Alevi Bektaşi Tarihi 92 saatlik bir modül. Alevilik Bektaşilikte Toplumsal Kurumlar 80 saatlik bir modül. Alevi Bektaşi Edebiyatı 96 saatlik bir modül. Alevi Bektaşilikte Ocaklar ve Dergahlar 112 saatlik bir modül. Alevi Bektaşi Hak Aşıkları Ulu Ozanları 96 saatlik bir modül. Alevi Bektaşi Müziği 90 saatlik bir modül. Bunlar 13 yaş üzeri modüllerimiz. Bir de 13 yaş altı çocuklarımız için Alevilik Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat 30 saat, Alevilik Bektaşilikte Semah 30 saat, Alevilik Bektaşiliğe Giriş 35 saat, Yolun İzinde Değerler, Dostluk ve Gönül Bağı 30 saat olmak üzere bu 12 modül şu anda bakanlığımız tarafından uygulamaya hazır bir biçimde duruyor. "