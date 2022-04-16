Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 16, 2022
Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda
2️⃣5️⃣8️⃣ Kilo
KOKAİN YAKALANDI,
3️⃣ kişi gözaltında.
Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler 👏 pic.twitter.com/Yx6jiA5IHT