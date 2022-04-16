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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bursa’da sektör paydaşlarıyla yapılan toplantıda konuşuyor.
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Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 16.04.2022
Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandı

Ankara

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.

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