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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve 400 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 22.10.2022
Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam. Bingöl'ün Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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