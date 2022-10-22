Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve 400 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam. Bingöl'ün Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
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Kökünü kurutana kadar devam❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 22, 2022
Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda;
▪️6 MİLYON 400 BİN KÖK KENEVİR,
▪️400 kg KUBAR ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Tüm birimlerimize tebrikler👏