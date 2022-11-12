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Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, devlet milletin, el ele deprem gerçeğini akıldan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek bu akşam yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına katılma çağrısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.11.2022
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.

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