Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, devlet milletin, el ele deprem gerçeğini akıldan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek bu akşam yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına katılma çağrısında bulundu.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
23 yıl önce bugün.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 12, 2022
Düzce!
Kaybettiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum.
Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz.
Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız!
O yüzden bu akşam 18.57’de #ÇökKapanTutun!
23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.