Bakan Kurum, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor; bu vesileyle özverili bir şekilde emek veren, alın teri döken tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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Serdar Karagöz, ziyarette Bakan Kurum'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "haber" kategorisinde birinci seçilen Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafını hediye etti.