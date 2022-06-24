Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Bakan Kirişci orman gönüllülerini alınlarından öptü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu, orman gönüllüleri ile bir araya gelerek sohbet etti.
Muğla
Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında kara ekipleri de etkin görev yapıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, OGM Havacılık Dairesi Başkanı Pilot Mahmut Okutan'dan yangın hava trafiğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.
Merkezden saat 10.00 itibarıyla 61 hava aracının toplam 715 saat uçuş gerçekleştirdiği, 2 bin 933 sorti yapıldığı ve alevlere 8 bin 268 ton su atıldığı bilgisi verildi.
Öte yandan, AFAD'dan yapılan uyarıda, Marmaris’te bugün şiddetli rüzgar olacağının tahmin edildiği belirtilerek, bu nedenle yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Bakan Kirişci orman gönüllülerini alınlarından öptü
Bakan Kirişci, Hisarönü Mahallesi'ndeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde dinlenen orman gönüllüleri Ömer Faruk Cengiz, Kemal Şahin ve Atilla Tamdemir ile de bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.
Üç orman gönüllüsünü yanına oturtan Kirişci, alınlarından öperek onlara sarıldı. Bu sırada orman gönüllüsü Cengiz, duygusal anlar yaşadı.
Bakan Kirişci, millet olarak en büyük özelliklerinin zor zamanlarda bir araya gelmek olduğunu belirtti.
Topluma faydalı ve iyi insan olmanın önemini vurgulayan Kirişci, teşekkür ettiği orman gönüllülerini alkışladı.
Kirişci, "Birinin adı Ömer, birinin adı Atilla, diğeri de Kemal. İşte ülkemizin özü." ifadesini kullandı.
Ömer Faruk Cengiz de "Bodrum'da otel işletiyorum. Marmaris'in, Türkiye'nin yanında olmak için buradaydım. Yemek götürdüm, hortum taşıdım, profesyonel işçilere yardım ettim. Dağda en ağır işleri yaptıktan sonra indiğimde herkes bana su vermeye, ilgilenmeye çalışıyordu. Bu enteresan bir duygu. Millet olarak kötü günleri, birlik olmayı başardığımız için atlatıyoruz." diye konuştu.
Atilla Tamdemir ise devletin gücü, helikopter ve uçaklar, orman işçileri ve vatandaşlarla yangının altından kalkmayı başardıklarını, tamamen söndürmeden de gitmeyi düşünmediklerini kaydetti.
Orman işçilerinin yangınla inanılmaz bir mücadele verdiğini anlatan Tamdemir, "Onlarla yol yürümek inanılmaz bir onur. Onların profesyonelliğinden faydalandık, lojistik destek verdik." dedi.
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