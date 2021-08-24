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İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'ndeki bir bina çöktü.
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Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta sanayi sitesinde incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaşanan sel felaketinde büyük çapta hasarın oluştuğu Ayancık ilçesindeki sanayi sitesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 24.08.2021
Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta sanayi sitesinde incelemede bulundu Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu / AA

Sinop

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle sanayi sitesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, yıkım ve temizlik çalışmalarını denetledi.

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