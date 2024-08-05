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Bakan Işıkhan'dan SUT değişikliğiyle ilgili açıklama

Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağladıklarını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Bakan Işıkhan'dan SUT değişikliğiyle ilgili açıklama

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon lira tutarında iyileştirme sağlıyoruz."

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