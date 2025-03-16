Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İzmir Efemçukuru Madeni'nde, maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık. Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."
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İzmir Efemçukuru Madeni’nde, maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 16, 2025
Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/4pLNroHrGL