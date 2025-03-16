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Gündem, Ramazan 2025

Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.

Fatih Gökbulut  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Efemçukuru Madeni'nde, maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık. Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

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