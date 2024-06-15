Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçiğe bayram ziyareti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkâri Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/2aZYJCZEfw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2024