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Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçiğe bayram ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Abdullah Sarica  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçiğe bayram ziyareti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.

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