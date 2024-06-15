Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara hakarette bulunan şüpheli tutuklandı
Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür edip hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.
İstanbul
Dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.