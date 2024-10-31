Dolar
34.26
Euro
37.31
Altın
2,783.24
ETH/USDT
2,644.70
BTC/USDT
72,430.00
BIST 100
9,015.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da "MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi”nde konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Sarp Özer  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Ankara

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.

İstanbul'da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Katar'da ikili görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi

Bakan Göktaş: İsrail, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek açık bir soykırım uygulamakta

Bakan Göktaş: İsrail, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek açık bir soykırım uygulamakta
Bakan Göktaş'tan şantaja uğradığını iddia eden üniversiteli gençle ilgili açıklama

Bakan Göktaş'tan şantaja uğradığını iddia eden üniversiteli gençle ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet