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Bakan Dönmez: Abdülhamid Han gemimiz ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Yusuf Şahbaz   | 17.08.2022
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han gemimiz ilk sondajına başladı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Dönmez, paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmıştı

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.

Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.

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