Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Ankara/Doha
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığını belirterek BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.