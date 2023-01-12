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Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Bu, Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 12.01.2023
Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum

Ankara

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum."


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