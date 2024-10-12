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Bakan Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı.

Emre Doğan  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Bakan Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı

İstanbul

Bakan Bak, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda yaptığı açıklamada, gençleri teknolojiyle buluşturmaya çok önem verdiklerini belirterek, "Bu sene TEKNOFEST muhteşemdi. Adana'da güzel işler oldu. 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Heyecan ve coşku, her şey var. İşte Türkiye'nin gücü burada. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Teknolojide, dijitalde ve yapay zekada da güçlü olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yaptıkları protokol çerçevesinde yaklaşık 950 bin gence yapay zeka eğitimi vereceklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Hayallerinizin peşinde koşun. Yapmak istedikleriniz için kapılar kapansa da yolunuza devam edin. Engeller sizi durdurmasın. ABD'de Silikon Vadisi varsa Türkiye'de Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi var. Bizim gücümüz var. Bu gençlerle çok şeyler yapacağız. Çok şey başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu örnek almaları tavsiyesinde bulunan Bakan Bak, "Cristiano Ronaldo'ya 'Her zaman anneni neden yanında bulunduruyorsun?' diye soruyorlar. O da 'Antrenmanlara giderken, annem dışarıda çalışıyordu, ev temizliyordu, restoranda çalışıyordu ve bana bakıyordu. Ben her şeyi ona borçluyum.' cevabını veriyor. Hayatınıza dokunan insanları, anne ve babanızı asla unutmayın. Hayat böyle güzel. Gelecek, çılgın Türkler'in. Gençlerimizin önünü açtığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak." şeklinde görüş belirtti.

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