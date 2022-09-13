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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade etti.

Sarp Özer   | 13.09.2022
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Son durum hakkında bilgi alan Hulusi Akar, çatışmalarda şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Görüşmede, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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