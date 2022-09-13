Dolar
18.25
Euro
18.28
Altın
1,700.90
ETH/USDT
1,613.00
BTC/USDT
21,368.00
BIST 100
3,570.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor. Kral 3. Charles, Belfast'a geldi.
logo
Gündem

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Barış Gündoğan   | 13.09.2022
MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak
"Suriyeli bebekler nedeniyle Türk bebeklere kuvöz bulunamadığı" iddiası
Evladını terör örgütünden kurtaran Ayşegül Biçer: Annelerimizin feryadına ortak olalım
Diyarbakır annesi Yüceyurt: Oğlum devletimize sığın

Benzer haberler

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Bağdat'taki 'Özgürlük Anıtı' Türk işçiliğiyle yeniden hayat buluyor

İranlılardan Irak’a 'Erbain' akını

MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timine operasyon

MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timine operasyon
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Sumaidai tutuklandı

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Sumaidai tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet