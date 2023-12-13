Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürdü.
Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.