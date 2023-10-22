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Bahamalar bayraklı dev gemiyle Bodrum'a 4 bin 187 turist geldi

"Odyssey of the Seas" isimli dev kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Ali Ballı  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Bahamalar bayraklı dev gemiyle Bodrum'a 4 bin 187 turist geldi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Hanya Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 347 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu ABD'li 4 bin 187 yolcu ve 1591 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi. Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

"Odyssey of the Seas"ın şimdiye kadar Bodrum'a gelen en büyük yolcu gemisi olduğu kaydedildi.

Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

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