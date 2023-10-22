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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki konutların yapımı hızla sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını, çalışmalar sonucu bölgede inşa edilecek 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımının hızla sürdüğünü kaydetti.

Özcan Yıldırım  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Deprem bölgesindeki konutların yapımı hızla sürüyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "El birliğiyle, gönül birliğiyle güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakanlık olarak deprem bölgesinin ihya ve inşası için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Çalışmalar sonucu bölgede inşa edilecek 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımının hızla sürdüğünü bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. El birliğiyle, gönül birliğiyle güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz."

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesine de değinen Özhaseki, bu kapsamda 226 bin 325 başvurunun yapıldığını duyurdu.

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