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Bahama bayraklı kruvaziyer 'Blue Sapphire' 218 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire", 218 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Ali Ballı   | 16.09.2021
Bahama bayraklı kruvaziyer 'Blue Sapphire' 218 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Muğla

İskenderiye'den ilçeye gelen gemi, Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Rus olmak üzere 218 turist ve 352 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Limandaki gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahilinden Bodrum Çarşısı, Bodrum Kale Caddesi ile Bodrum Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin akşam Marmaris'e hareket edeceği öğrenildi.

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