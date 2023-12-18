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BAE'den, Adıyaman'daki depremzede kadınlara makine desteği

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da, kadınların üretime katılması amacıyla oluşturulan projelere makine ve teçhizat desteğinde bulundu.

Orhan Pehlül  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
BAE'den, Adıyaman'daki depremzede kadınlara makine desteği

Adıyaman

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Adıyaman Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yürütülen "Kadınların badem ürününü işleme ve çikolata üretimini destekleme", "Kadınların glutensiz ekmek üretimini destekleme ve kadınları güçlendirme" ile Halk Eğitim Merkezi tarafından "Kadınların dikiş atölyelerini destekleme ve kadınları geliştirme" projelerine makine ve ekipman desteği verdi.

Malzeme teslim töreninde konuşan BAE'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısı Moza Al Hosani, Adıyaman'da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Kadınların istihdama katılmalarının ve deprem psikolojisinden kurtulmalarının önemli olduğunu aktaran Hosani, deprem bölgesine desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

BAE'nin kadınların üretim alanında güçlenmesini desteklediklerini aktaran Hosani, "Bugün bölgeye yaptığımız ziyaretler, BAE'nin kadınları güçlendirme konusundaki konumunu destekliyor. Bu projelerimiz Türk tarafıyla birlikte, kadınları desteklemek ve güçlendirmek için oluşturulan bir proje." dedi.


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