Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Bebeğimizi Bekliyoruz" etkinliğinde, gebelere ve baba adaylarına doğum ve bebek bakımı eğitim verildi.

Baba adayları, Babalar Günü'nde doğum ve bebek bakımı eğitimi aldı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Bebeğimizi Bekliyoruz" etkinliğinde, gebelere ve baba adaylarına doğum ve bebek bakımı eğitim verildi.

Hastanedeki Gebe Okulu bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde gebeler ile babalar için doğum öncesi ve sonrası, doğum evreleri, yeni doğan bakımı gibi birçok farklı başlıkta teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Gebe Okulu'ndan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Gonca Türker Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babalar Günü'nü kutladı.

Gebe Okulu'nda iki haftada bir babaları ağırladıklarını ancak bu tür özel günlerde de motivasyon amaçlı organizasyonlar yaptıklarını anlatan Ergün, "Gebe Okulu olarak 2019'dan bu yana aktif hizmet veriyoruz. 2022'den beri de eşli eğitime daha fazla önem veriyoruz. Çünkü süreci, gebeliği, artık anneler tek başına değil eşleriyle devam ettiriyorlar. Babalara eğitimde doğum öncesi ve sonrası dönemde ne yapması gerektiğini, bebekle nasıl daha aktif ve kaliteli vakit geçirmesi gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de tüm devlet hastanelerinde gebe okulu hizmeti mevcut"

Gebeliğin 28'inci haftasından itibaren anne karnının büyümesiyle gündelik işlerin yapılmasının zorlaştığını dile getiren Ergün, eğitime katılan babalara tüm bu eğitimlerin yanı sıra empati hamile önlüğü de giydirdiklerini anlattı.

Babaların bu yöntemle annenin durumunu daha iyi anladığına işaret eden Ergün, "Babalara empati hamile önlüğü ile ayakkabı bağlamalarını, merdiven çıkmalarını öneriyoruz. Bu durumda da babalar annelerin neler çektiğini daha iyi anlayıp annelere daha fazla yardımcı oluyor. Türkiye'de tüm devlet hastanelerinde gebe okulu hizmeti mevcut. Tüm gebelerin bu hizmetten faydalanması, hem annelik hem babalık içgüdüsünün daha iyi oturması, hem de anne ve babanın daha profesyonel yaklaşması açısından çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Ergün, bu kapsamda 2022'den bu yana 1808 babaya eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

"Babalarımız bugünkü eğitimde kendilerini çok özel hissettiler"

Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Özlem Uzunlar ise bugüne kadar 11 bin 269 anneye eğitim verildiğini bildirdi.

Uzunlar, babaların refakat ettiği doğumların daha hızlı ilerlediği, daha az müdahaleye ihtiyaç duyulduğu, doğum öncesi ve sonrasında baba refakatinin anne üzerinde de önemli etkilerinin bilimsel çalışmalarla desteklendiği bilgilerini paylaştı.

Eğitimler kapsamında doğum süreci, acil durumlar, doğumun sinyalleri, doğum esnasındaki evreler, doğum evrelerinde solunum süreci, egzersizler, masajlar, anneye yardım, yeni doğan bakımı, banyosu, emzirme teknikleri, anne motivasyonu gibi alanlarda eğitim verildiğini aktaran Uzunlar, bu yılın ilk 5 ayında 354 babanın eğitim aldığını söyledi.

Bugün düzenlenen eğitimde ise 240 çiftin yer aldığını aktaran Uzunlar, şöyle konuştu:

"120 babaya da bugün eğitim verdik. Babalarımız eğitimde kendilerini çok özel hissettiler. Eğitimlerimizde, annelerimize de doğum yapacakları ortamı gösteriyoruz. Doğum salonunu görmeleri, onlara daha fazla güven veriyor. Ayrıca annelerimiz eğitimler sayesinde babaların yanında olduklarını hissediyorlar ve doğuma daha güçlü, korkusuz yaklaşıyorlar."

Empati hamile önlüğü giyen baba adayı Emrullah Tutak ise yaşadığı deneyimle eşinin durumunu çok daha iyi anladığını söyledi.

Eğitime katılan babalardan Ali Buğra Kayar, "Eşimden Allah razı olsun, bayağı zorluk çekiyor çocuğumuz için. Bundan sonra ev işlerine daha çok yardım edeceğiz, destek olacağız." diye konuştu.

Fatma Nur Yengin, 33 haftalık hamile olduğunu, eğitimler sayesinde gebelik süreci ve sonrası için önemli bilgiler edindiğini, eşinin de bu sürece dahil olmasının faydalı olduğunu vurguladı.

Eşinin isteği üzerine empati önlüğü deneyen Bayram Yengin de "Zor bir deneyimdi. Bu kadar zorlayacağını tahmin etmiyordum. Onlarınkini hayal bile edemiyorum. Bebek nasıl yıkanır, nasıl giydirilir, A'dan Z'ye öğrendik. Ebelerimiz bize yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ayrıca ilk Babalar Günü hediyemi de sağolsun burası verdi. Güzel bir anı olacak." dedi.

Program, pasta kesiminin ardından sona erdi.