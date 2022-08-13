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Gündem

Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 13.08.2022
Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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