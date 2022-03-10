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Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Fırat Taşdemir   | 10.03.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi

Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

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