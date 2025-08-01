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AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 573 bini aştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2025'e kadar yapılan 686 bin 484 bireysel başvurudan 573 bin 180'ini sonuçlandırdı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 573 bini aştı

Ankara

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı.

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Buna göre, 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2025'e kadar Anayasa Mahkemesine 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 573 bin 180'ini sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,5 oldu. Derdest dosya sayısı ise 113 bin 304 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk 6 ayında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 36 bin 31 olurken, mahkemece 21 bin 267 başvuru sonuçlandırıldı.

Sonuçlandırılan başvurulardan, 19 bin 374'ü kabul edilemez bulunurken, 1562 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 76 başvuruda ise "hakkın ihlal edilmediği"ne hükmedildi. Başvurulardan 213'ünde idari ret kararı verilirken, 42 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

Anayasa Mahkemesinin norm denetimi istatistiklerine göre ise 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2025 arasında Yüksek Mahkemeye 530 iptal başvurusu, 1785 de itiraz başvurusu geldi, 470 iptal ve 1714 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı. Bu yıl ise Anayasa Mahkemesine toplam 156 iptal ve itiraz başvurusu yapılırken, 140'ı sonuçlandırıldı.



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