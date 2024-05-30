Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024'ten itibaren uluslararası seviyede aranan Sertçelik'in, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü kişi, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı."
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🟥Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik yakalandı❗️— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 30, 2024
Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan;
📌Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak,
📌Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,
📌Kasten…