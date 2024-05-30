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Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılmasına ilişkin yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de, iş yerine ses bombası atılması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılmasına ilişkin yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'ndeki tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakalamış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirilmişti.

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