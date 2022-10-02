AYGM'den "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu" açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.