Aydın'da sahipsiz köpekler 20 koyunu telef etti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 20 koyun telef oldu.
Aydın
Sınırteke Mahallesi'nde yaşayan Cemil Çetinkaya'nın (70) meraya bıraktığı 100 kadar koyun, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Koyunlardan 20 kadarı telef olurken bazıları da yaralandı.
Komşularının olayı haber vermesi üzerine meraya giden Çetinkaya, büyük üzüntü yaşadı.
Çetinkaya, koyunlarına saldıran köpekleri olay sonrası bölgeden kendisinin uzaklaştırdığını belirterek, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.