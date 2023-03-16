Dolar
19.00
Euro
20.14
Altın
1,923.70
ETH/USDT
1,664.00
BTC/USDT
24,931.00
BIST 100
5,167.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.-VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği çadır kentteki Mehmetçik Okulu'na çocuklarını düzenli göndermeyen depremzede ailelerle görüşerek telkinde bulundu.

Sarp Özer  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Antakya ilçesindeki Küçük Dalyan Mahallesi'ne giden Akar, buradaki çadır kentte incelemelerde bulundu. Bine yakın depremzedenin yaşadığı çadır kentte Mehmetçik tarafından kurulan çamaşırhane ve banyo gibi üniteleri denetleyen Akar, çadır kentteki faaliyetlere ilişkin de yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi.

Çevresini saran çocuklar Bakan Akar'ı bilgilendirme sırasında yalnız bırakmadı. Onlarla yakından ilgilenen Akar daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti. Depremzedelerle de bir araya gelen Akar, taleplerini dinledi.

Çadır kentteki Mehmetçik Okulu'nun çalışmalarına ilişkin de bilgi alan Akar'a yetkililer, "ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermediğini" iletti. Bunun üzerine Bakan Akar, depremzede ailelerle görüşerek eğitimin önemine vurgu yaptı. Akar, "Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli olarak bu yerleri hazırlandık. Gerekli görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gerek depremin psikolojik etkilerinin azaltılması gerekse eğitim hayatlarının aksamaması için çocuklarımızı bu okullara yönlendirelim." diye konuştu.

Akar, çadır kentte ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hizmetlere ilişkin de bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getirildi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi
Prof. Dr. Sözbilir, Bolu'da 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: TDT çerçevesinde ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirlikleri gelişti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Özbekistan halkı "Türkiye seninleyiz" diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede sürecek

Minyatürünü yaptığı Habib-i Neccar Camisi'nin yıkıldığını görünce gözyaşlarını tutamadı

Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ilkokuldaki "anı kitabı"nı çıkardı

Antakya'da geriye doğru yıkılan binanın enkazından ilkokuldaki "anı kitabı"nı çıkardı
Farklı meslekler ve şehirler depremzede üreticiye destekte birleşti

Farklı meslekler ve şehirler depremzede üreticiye destekte birleşti
Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış

Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet