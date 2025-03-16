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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” toplantısında konuşuyor.
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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ferdi Uzun  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına, 8 arazöz ve 3 su tankeri ile müdahale edildi.

Müdahalenin etkin olması için bazı noktalarda iş makineleriyle yol açıldı.

Kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

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