Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Aydın, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.