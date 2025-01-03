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Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Fatih Gökbulut  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Aydın, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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