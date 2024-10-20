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Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Ekim'de hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin aracın kullandığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otoyolun tamamını Kuyucak-Aydın güzergahındaki 70 kilometrelik son kesimiyle birlikte 17 Ekim'de trafiğe açtıklarını hatırlattı.

Yolun 163 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Uraloğlu, otoyolu 3 günde yaklaşık 22 bin aracın kullandığını belirtti.

Uraloğlu, otoyolun hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergah olduğuna işaret ederek, "Otoyolumuz sayesinde sanayi ve tarım ürünlerini, Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden çok daha kısa sürede nakledeceğiz. Ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olduk. Üç gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 22 bin aracın geçiş yapması, projenin doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların projeye olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini bildiren Uraloğlu, otoyolun bölgedeki ekonomik faaliyetleri artıracağını vurguladı.

"Otoyolla yıllık 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını belirtti.

Diğer etabın ise Kuyucak'tan başlayarak Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçip Aydın'da sonlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otoyolumuz sayesinde Aydın ve Denizli arasında trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Otoyolla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun konforlu ve hızlı ulaşımıyla vatandaşlardan da tam not aldığını bildirdi.

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