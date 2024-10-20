Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,652.10
BTC/USDT
68,420.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak, bölgenin yüksek kesimleri için de yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bu illerin 1200 metre üzerindeki kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesinin" şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi
Ağrı Dağı karla kaplandı
Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon destek
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Benzer haberler

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet