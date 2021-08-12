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Sinop’un Ayancık ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile arama kurtarma çalışması yapılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar botla tahliye edildi.
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Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi.

İlyas Gün   | 12.08.2021
Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Samsun

Bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin ortasından geçen Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı.

İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Ayancık Çayı'nın kenarında yer alan ve sular altında kalan Ayancık Sanayi Sitesi'nde 6 iş yeri yıkıldı. 

Selin yol açtığı tahribat AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.


Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçede helikopterle incelemelerini sürdürüyor.

Babaçay Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle Ayancık Devlet Hastanesi bahçesine getiriliyor. Sağlık sorunları olanlar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk ediliyor. Diğer vatandaşlar ise yakınlarının, yanına ya da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştiriliyor.

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