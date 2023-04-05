Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Avrasya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası, tünelde yoğunluğa neden oldu
İstanbul
Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza dolayısıyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik tek şeritten sağlanırken, tünelde yoğunluk yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.