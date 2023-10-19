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Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı

Muhammed Gencebay Gür  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı

Istanbul

Avrasya Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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