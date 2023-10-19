Dolar
28.05
Euro
29.60
Altın
1,950.01
ETH/USDT
1,563.10
BTC/USDT
28,329.00
BIST 100
7,842.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek

Milli Savunma Bakanlığının sağladığı hibeyle Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bakım ve onarımı yapıldı, yedek parça tedariki gerçekleştirildi.

Lejla Biogradlija  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek

Saraybosna

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersaneler İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ve Bosna Hersek Savunma Bakanlığı arasında önceki yıllarda imzalanan anlaşma çerçevesinde, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan tank ve zırhlı personel taşıyıcıların yerinde bakım onarımı yapılarak, Bosna Hersekli yerel personele eğitim hizmeti verildi.

Söz konusu sistemlerin gelecek dönemde işletme, bakım ve idamesi için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların tedariki de anlaşma kapsamında gerçekleştirildi.

Anlaşmanın başarıyla tamamlanması vesilesiyle başkent Saraybosna'daki Orduevi'nde tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek Savunma Bakan Yardımcısı Slaven Galic, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katıldı.

Galic, Türkiye ile işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulunarak, böyle projelerle ülke savunmasının güçlendiğini söyledi.

Tören kapsamında ayrıca, Tatar ve Galic devir teslim belgesi de imzaladı.

Bu arada, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bakım ve onarımı için Türkiye'den 12 kişilik teknik ekibin geldiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'(Hastanenin bombalanması) Bu, sözün bittiği yerdir, son derece vahim bir insanlık suçudur'
Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek

Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek

Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in vefatının 20. yılı

TİKA'dan, Bosna Hersek'teki savaşta terk ettiği yerlere geri dönenlere tarımsal ekipman desteği

İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu

İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor

Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet