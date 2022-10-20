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Avrasya Tüneli bakım nedeniyle bu gece 5 saat süreyle trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

İbrahim Halil Aktürk   | 20.10.2022
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle bu gece 5 saat süreyle trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.

Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.

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