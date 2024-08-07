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Gündem

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mikail Bıyıklı, Abdülkerim Güzel  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Istanbul

Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangında bir kaplumbağanın telef olduğu bildirildi.

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