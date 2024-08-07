Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Istanbul
Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Öte yandan, yangında bir kaplumbağanın telef olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.