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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.

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