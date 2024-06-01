Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alınırken, bu göreve Enver Verep getirildi.
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