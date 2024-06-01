Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,781.20
BTC/USDT
67,684.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti. Sarıyer’deki evi önünden yayındayız
logo
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seda Tolmaç  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alınırken, bu göreve Enver Verep getirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Eski başbakanlardan Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller vefat etti
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonunda uyuşturucu imal eden 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet