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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Hamdi Çelikbaş   | 24.02.2023
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Engin Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Şemseddin Yalçın, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bülent Erdem, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına ise Hamza Gökhan Eryılmaz atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Burak Kaygısız, Musa Gezer ve Kurtuluş Öner'in atamaları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu görevinden alınırken, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayi Köse, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Toru, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına ise Selma Tosun atandı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Aksaray ve Amasya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aksaray'ın merkez ilçesi Hamidiye mahallesinde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, söz konusu alanda bulunan jeotermal kaynağın kullanımına yönelik çeşitli tesislerin yapılabilmesi için Amasya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


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